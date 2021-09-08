По сведениям агентства «Блумберг», поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября

Еще через два месяца могут заработать обе нитки магистрали, говорят источники, знакомые с планами «Газпрома». В агентстве отмечают, что сроки начала поступления российского газа в газотранспортную систему Европы все еще зависят от решения регулятора Германии.
2021-09-08T20:32:26+03:00
2021-09-08T20:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 08 сентября 2021
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