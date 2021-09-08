Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти постоянно отбивают атаки на систему электронного голосования

Градоначальник подчеркнул, что она надежна защищена с точки зрения тайны волеизъявления граждан, передает РИА Новости. Ранее Собянин сообщил, что участвовать в электронном голосовании решили полтора миллиона москвичей. Выборы в Госдуму и различных уровней пройдут с 17 по 19 сентября.
2021-09-08T20:32:03+03:00
2021-09-08T20:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 08 сентября 2021
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