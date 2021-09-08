В США сегодня убрали один из самых известных памятников главе армии Конфедерации

Статую генерала Роберта Ли, знаменитого военачальника времен Гражданской войны, демонтировали в Ричмонде – столице штата Вирджиния и бывшей столице Конфедерации и отправили в государственное хранилище. Ранее все больше местных жителей стали выражать сомнения в необходимости увековечивать память сторонников рабства. Судьбу монумента после жарких дебатов решило постановление Верховного суда Вирджинии.

