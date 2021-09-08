Адвокат сценографа Бориса Краснова Александр Добровинский сообщил, что художника похоронят в Москве 9 сентября

Церемония прощания пройдет в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Борис Красно умер этой ночью в Москве в возрасте 60 лет. Он оформлял концерты, спектакли и фестивали. Сотрудничал с известными исполнителями – Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими.
2021-09-08T20:06:01+03:00
2021-09-08T20:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 08 сентября 2021