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20:05, 08 сентября 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут взаимодействовать с талибами в Афганистане

Он подчеркнул, что эти контакты будут нацелены на обеспечение американских национальных интересов. Блинкен отметил, что Вашингтон найдет такие способы взаимодействия, которые будут полностью соответствовать законам США, передает ТАСС. В правительство Афганистана, сформированное талибами, вошел лидер радикальной группировки боевиков Сираджуддин Хаккани, которого разыскивает ФБР как организатора кровопролитных терактов. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.  


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