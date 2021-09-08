Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут взаимодействовать с талибами в Афганистане

Он подчеркнул, что эти контакты будут нацелены на обеспечение американских национальных интересов. Блинкен отметил, что Вашингтон найдет такие способы взаимодействия, которые будут полностью соответствовать законам США, передает ТАСС. В правительство Афганистана, сформированное талибами, вошел лидер радикальной группировки боевиков Сираджуддин Хаккани, которого разыскивает ФБР как организатора кровопролитных терактов. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.
2021-09-08T20:05:28+03:00
2021-09-08T20:05:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900548-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...