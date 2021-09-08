Военный суд в Москве арестовал на два месяца замглавы инженерных войск России

Генерал-майора Руслана Алахвердиева обвиняют в получении крупной взятки, передает ТАСС. По сведениям «Интерфакса», Алахвердиеву вменяют получение восьми миллионов рублей от строительных организаций, которые были подрядчиками по госконтрактам. Помимо этого, его обвиняют в привлечении к работам на своей даче подчиненного.
2021-09-08T20:05:02+03:00
2021-09-08T20:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 08 сентября 2021
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