Военный суд в Москве арестовал на два месяца замглавы инженерных войск России

Генерал-майора Руслана Алахвердиева обвиняют в получении крупной взятки, передает ТАСС. По сведениям «Интерфакса», Алахвердиеву вменяют получение восьми миллионов рублей от строительных организаций, которые были подрядчиками по госконтрактам. Помимо этого, его обвиняют в привлечении к работам на своей даче подчиненного.