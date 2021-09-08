В Москве задержаны три журналистки, которые вышли на одиночные пикеты против закона о СМИ-иноагентах

Акция прошла у здания министерства юстиции, рассказал «Эху Москвы» корреспондент сетевого издания «Медиазона» Дмитрий Швец. «Изначально планировалось проведение акции на Лубянке у здания ФСБ, где собрались журналисты для освещения этой акции. К ним довольно быстро подошли полицейские, которые попросили их покинуть территорию. Стало ясно, что провести акцию на Лубянке не удастся и организаторы решили перенести ее к зданию Минюста на Октябрьской. Там несколько человек развернули плакаты, встали на расстоянии в соответствии с правилами проведения одиночных пикетов, и простояли какое-то время. Полицейские переписали паспортные данные, а затем приехала полицейская машина и задержали трех девушек, стоявших в пикетах. На этом акция была завершена», — рассказал корреспондент.

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», задержаны журналистки издания «Важные истории» Полина Ужвак, Алеся Мараховская и Ирина Долинина. Сайт «Важные истории», Алеся Мараховская и Ирина Долинина ранее были внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.