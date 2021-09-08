Полиция в Москве задержала трех журналистов, которые протестовали против закона об иноагентах

Как передает издание «Медиазона», к министерству юстиции вышли на одиночные пикеты сотрудники издания «Важные истории» Полина Ужвак, Алеся Мараховская и Ирина Долинина. Они стояли с плакатами, на которых было написано «Нет иноагентов, есть журналисты». Что им вменяют, пока неизвестно. Сайт «Важные истории», Алеся Мараховская и Ирина Долинина ранее были внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.