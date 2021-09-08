Четыре взрослых и ребенок могут оставаться под завалами дома в Ногинске, где был взрыв газа, сообщает источник ТАСС. Ранее сообщалось, что пропавших без вести не пять жильцов, а четыре. В девятиэтажном доме утром обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как передает ТАСС, поисково-спасательные работы продолжатся ночью, они осложняются угрозой обрушения конструкций.