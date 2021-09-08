Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» надо вести диалог. Она отметила, что талибы — это сегодня новая власть Афганистана и это факт, который отрицать невозможно. Матвиенко добавила, что делать выводы пока рано – как будет работать правительства и как будут соблюдаться в стране права человека.

Ранее сегодня стало известно, что талибы высекли кнутами двух журналистов, которые освещали акцию за права женщин. Кроме того, талибы запретили женщинам заниматься спортом.