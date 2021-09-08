Греческие политики и представители общественности простились с композитором и политическим деятелем Теодоракисом

Греческие политики и представители общественности страны простились со всемирно известным композитором и политическим деятелем Микисом Теодоракисом, который умер 2 сентября в возрасте 96 лет. Официальная церемония прощания прошла в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подчеркнула, что Теодоракис стал символом Греции: «Теодоракис никогда не изменял трем доминантам своей жизни: защите национальной независимости, требованию социальной справедливости, преданности высоким целям своего искусства. Таким образом он стал учителем нации, который своим действиями в сфере культуры и общества изменил Грецию и каждого из нас косвенным образом, но реально глубже, чем мы можем считать сегодня». Сражающийся, неудержимый и непобедимый Теодоракис присутствовал на каждом этапе истории страны, наложил яркую и неизгладимую печать на ее жизнь. «С уважением и эмоциями, от имени всех греков, я прощаюсь с Микисом Теодоракисом Он всегда будет присутствовать в нашей жизни, как цветок, расцветающий в зрелой памяти всех нас».

На церемонию были допущены 120 человек. Присутствовали члены семьи Теодоракиса, а также политические деятели: премьер-министр Кириакос Мицотакис, спикер парламента Костас Тасулас, лидеры ведущих оппозиционных партий, министры, депутаты парламента, послы ряда стран.