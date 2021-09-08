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19:05, 08 сентября 2021

Талибы запретили женщинам Афганистана заниматься спортом, заявив, что он не является необходимостью

Это ставит под сомнение существование всего афганского спорта.

Самый популярный вид спорта среди афганских женщин – крикет, но руководители запрещенного в России движения Талибан запретили им играть на том основании, что во время матча невозможно уследить за тем, прикрыто ли тело. Кроме того, в эпоху СМИ и современных технологий женщин может увидеть множество незнакомых людей, что запрещено Исламом. Такое мнение высказал заместитель главы комиссии по культуре при правительстве Афганистана Ахмадулла Васик, которого цитирует РИА. Кроме того, талибы запрещают женщинам выходить из дома без необходимости, а занятия, спорта по их мнению, таковой не являются. Интерфакс сообщает, что 25 девушек, которые профессионально занимались крикетом уже покинули страну. Под угрозой оказалось даже участие мужских команд в крупнейших соревнованиях. В большинстве международных федераций наличие женской сборной – непременное условие членства и афганских спортсменов могут отстранить.

Кроме того, талибы высекли кнутами и тросами двух журналистов одной из кабульских газет, которые работали на митинге в защиту прав женщин.


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