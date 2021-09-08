Граффити с изображением одного из лидеров белорусского протеста Марии Колесниковой появилось в Петербурге

Ранее её приговорили к 11 годам лишения свободы.

Портрет Марии Колесниковой, который появился в центре Петербурга, Некрасовском саду, перерисовали с фотографии, на которой она руками показывает сердечко. Рядом с портретом расположена надпись «За нашу и вашу свободу». Изображение на одной из служебных построек, вероятнее всего, нарисовали минувшей ночью, передает местное издание «Закс.ру». Граффити по стилю похоже на другую работу – портрет Алексея Навального, который примерно полгода назад появился также в Петербурге. Коммунальщики тогда закрасили изображение буквально за несколько часов, против авторов работы даже возбудили уголовное дело, однако впоследствии прокуратура отменила это решение.

Напомним, в начале этой недели Минский областной суд огласил приговор в отношении Колесниковой: её признали виновной в организации экстремистского формирования и назначили 11 лет лишения свободы. Соратник Колесниковой, адвокат Максим Знак получил на год меньше.

В прошлом году во время президентских выборов в Белоруссии Мария Колесникова возглавляла штаб кандидата Виктора Бабарико. После его ареста она присоединилась к кампании другого кандидата – Светланы Тихановской.