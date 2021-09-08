Гагаринский суд Москвы взыскал 22 миллиона долларов с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Еще сто миллионов долларов тем же решением должен теперь государству «Альфа-банк», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Иск подала Генпрокуратура. В ведомстве сочли, что Абызов разметил в банке средства, которые были им получены в результате незаконной предпринимательской деятельности на посту министра. Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов — фигурант трех уголовных дел. Его также обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей у энергетических компаний, мошенничестве и организации преступной группы.