Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сегодня попросил прощения у народа

Политик отметил, что решение покинуть Кабул было самым сложным в его жизни, и уверяет, что это был единственный способ избежать кровопролития. Гани в середине августа бежал из Афганистана от талибов, которые захватили страну после ухода войск США и НАТО. В России организация «Талибан» признана террористической и запрещена.