Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сегодня попросил прощения у народа

Политик отметил, что решение покинуть Кабул было самым сложным в его жизни, и уверяет, что это был единственный способ избежать кровопролития. Гани в середине августа бежал из Афганистана от талибов, которые захватили страну после ухода войск США и НАТО. В России организация «Талибан» признана террористической и запрещена.
2021-09-08T18:33:08+03:00
2021-09-08T18:34:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...