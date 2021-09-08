Банк ВТБ сообщил, что стал акционером «Первого канала»

Кредитная организация получила почти 33% акций. В конце прошлого года президент Владимир путин подписал указ о снижении доли государства в «Первом канале» с 51% до 34%. Одновременно в целях финансового оздоровления телекомпании было решено увеличить ее уставной капитал. Глава ВТБ Андрей Костин недавно назвал акции «Первого канала» важным для банка активом, который несет, в том числе, идеологическую нагрузку, передает «Интерфакс».