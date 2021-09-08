Роскомнадзор предупредил, что мошенники под видом сотрудников ведомства собирают персональные данные

В федеральной службе подчеркнули, что не звонят гражданам и что у операторов горячей линии Роскомнадзора нет доступа к кредитным услугам и профилям на портале госуслуг. Разговор с пользователем мошенники начинают с предупреждения, что кто-то якобы пытался сменить его абонентский номер.