Роскомнадзор предупредил, что мошенники под видом сотрудников ведомства собирают персональные данные

В федеральной службе подчеркнули, что не звонят гражданам и что у операторов горячей линии Роскомнадзора нет доступа к кредитным услугам и профилям на портале госуслуг. Разговор с пользователем мошенники начинают с предупреждения, что кто-то якобы пытался сменить его абонентский номер.
2021-09-08T18:32:29+03:00
2021-09-08T18:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900514-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...