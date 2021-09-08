Президент Владимир Путин сказал, что погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным и верным другом

Глава государства отметил, что их связывали долгие годы совместной работы и назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой, говорится на сайте Кремля. Евгению Зиничеву было 55 лет. В МЧС сегодня сообщили, что он погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб.