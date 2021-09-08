Президент Владимир Путин сказал, что погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным и верным другом

Глава государства отметил, что их связывали долгие годы совместной работы и назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой, говорится на сайте Кремля. Евгению Зиничеву было 55 лет. В МЧС сегодня сообщили, что он погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб.
2021-09-08T18:31:12+03:00
2021-09-08T18:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 08 сентября 2021