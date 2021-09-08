Перестановки в руководстве спортивного субхолдинга Матч: Канделаки стала заместителем гендиректора Газпром-медиа

Перестановки в руководстве спортивного субхолдинга Матч. Тина Канделаки стала заместителем генерального директора Газпром-медиа.

Глава Газпром-медиа Александр Жаров отметил ее менеджерские качество и выразил уверенность в том, что они помогут холдингу решать самые амбициозные задачи. Сообщается, что Канделаки, помимо спортивного направления будет курировать и развлекательное. В ее ведение перейдут просевший ТНТ, Пятница, ТВ-3 и другие площадки. Кроме того, планируется создание информационного агентства Матч. Телеканал Матч ТВ появился в сетке вещания на месте своего предшественника России-2. После Олимпийских Игр в Сочи было решено сконцентрировать силы и средства на базе команды НТВ+ и действительно Матч объединил сильнейшие журналистские кадры, правда на марше по разным причинам потерял довольно много знаковых имен, в том числе Василия Уткина, Владимира Стогниенко, Кирилла Дементьева и других. Спустя шесть лет он остается нишевым каналом. Доля зрителей, которые смотрят передачи, существенно не менялась, но при этом канал в силу разных причин не показывает соревнования по фигурному катанию, матчи футбольной сборной России и другие топ-соревнования. Сейчас Матч ТВ приходится конкурировать с растущими интернет-платформами, которые все чаще предлагают за телевизионные права более заманчивые условия.

Новым генеральным продюсером Матч ТВ стал бывший главный редактор канала Александр Тащин.