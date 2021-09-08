В Чечне объявили конкурс на лучший портрет главы республики и его родителей

О выборе лучшего изображения Рамзана Кадырова, его отца Ахмата Кадырова и матери Аймани Кадыровой сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети Инстаграм. К публикации прикреплено видео, на котором показаны как сам Кадыров, так и развешанные на стенах портреты его родителей. Отдельно Даудов отметил оружие, которое также неоднократно появляется в кадре.

Парламентарий уверен, что среди чеченской молодежи, проживающей за пределами республики, много талантливых людей. В целом же конкурс необходим, чтобы укрепить знание истории родного края и сохранить культурную связь с родиной. Даудов также отметил, что провести состязание – не его идея. Конкурс объявлен, как он выразился, по многочисленным просьбам живущих за пределами региона чеченцев.

По итогам планируется выбрать три лучшие работы. Каждому победителю присудят по 500 тысяч рублей из регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.