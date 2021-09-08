Восьмидесятую годовщину начала блокады Ленинграда отмечают сегодня в Петербурге

В городе проходит множество траурных мероприятий.

Ровно в полдень из громкоговорителей на всей территории Петербурга раздались удары метронома и прозвучала речь в память о мужестве и героизме ленинградцев. Так началась общегородская минута молчания, посвященная восьмидесятилетию со дня начала блокады.

Сегодня траурные мероприятия проходили на многих кладбищах и на площади Победы.

Весь день петербуржцы участвуют в блокадных чтениях. Цель этой ежегодной акции — назвать все известные имена погибших. За три года чтений названо 60 127 имен погибших из 850 000.

Также специальные программы посвященные блокаде сегодня подготовили многие музеи и кинотеатры. В Фонтанном доме, где жила Анна Ахматова, научные сотрудники рассказывают о жизни поэтессы и ее современников в годы войны. В Государственном мемориальном музее А. В. Суворова уже идет выставка «Свидетельства блокадных дней», где можно увидеть плакаты, газеты, журналы и книги, издававшиеся в осажденном городе на протяжении всей вражеской блокады. В Инженерном доме Петропавловской крепости идет выставка «Ленинград — свидетель обвинения» из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На ней собраны фотографии, плакаты, графические произведения, запечатлевшие разрушения, нанесенные Ленинграду в годы Великой Отечественной войны.

В полночь на Марсовом поле в центре Петербурга начнется акция в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Здесь состоится концерт, участники которого исполнят песни военных лет и прочтут стихи о блокаде.