Газ взорвался сегодня в одной из девятиэтажек Екатеринбурга

Там пострадал один человек. Десятки жильцов были эвакуированы.

Уже через полчаса после информации о взрыве представители МЧС сообщили, что несущие конструкции дома на ул. Индустрии не разрушены. На фото, опубликованных информационными порталами, видно что в квартире первого этажа повышибало стекла, а на лоджии, выходящей во двор, вылетели рамы. При этом окна квартир выше и даже соседняя лоджия — не пострадали. Полиция эвакуировала из подъезда 36 человек, и многие в разговорах с журналистами называли жильцов пострадавшей квартиры, — неблагополучными. При взрыве пострадал один человек, мужчина доставлен в больницу с серьезными ожогами. Личность пострадавшего установлена, — рассказал пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Обстоятельства взрыва газа в екатеринбургской квартире будут проверять полиция, прокуратура и СК. Информационные порталы, ссылаясь на собственные источники, сообщали днем, что взрыв в квартире девятиэтажки мог быть и не случайным. При осмотре был обнаружен газовый шланг, отсоединенный от общего газового стояка.

Большинство жильцов смогли вернуться в дом спустя три часа. Полицейские сняли оцепление.