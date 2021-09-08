Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 17 человек

Погибли двое. Среди них старший водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа в одной из квартир.

Житель подъезда 9-этажного дома, в котором все произошло, сообщил телеканалу 360, что с трудом смог выбраться.

В результате взрыва обрушилась стена на 2,3 и 4-м этажах.

Житель соседнего дома, Николай, в эфире «Эха Москвы» рассказал о разрушениях, которые увидел из своей квартиры.

В поисково-спасательной операции в Ногинске участвуют почти 200 человек и 40 единиц техники. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушкин пообещал, что семьям погибших, а также пострадавшим будет оказана помощь. Решаются проблемы и тех, кого пришлось эвакуировать, — отметил он.

На восстановление дома в Ногинске уйдет до 8 месяцев, — полагают власти