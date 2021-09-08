В Санкт-Петербурге появился интернет-портал, посвященный ситуации с коронавирусом в городе

Создатель ресурса, биолог Алексей Куприянов полагает, что с его помощью как простые граждане, так и специалисты, смогут делать выводы об истинном масштабе эпидемии. Об этом он сказал в интервью «Эху Петербурга». Алексей Куприянов говорит, что создал ресурс при поддержке уполномоченного по правам человека северной столицы.

