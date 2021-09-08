Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Он будет действовать и в следующем году, — сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, таким образом власти помогают бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии коронавируса.



Мэр Москвы Сергей Собянин называет щадящими ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса. По его словам, эти меры позволили на 90% свободно работать экономике.

Собянин отметил, что она пострадала меньше, чем это могло бы быть при иных действиях.



В Росздравнадзор поступило около 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса. Глава ведомства Алла Самойлова утверждает, что чуть более одной сотой процента от количества привитых в России.

По данным на 6-е сентября, первый компонент вакцины получили более 46 миллионов человек. Полностью привиты 39 миллионов.

