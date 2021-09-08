CNN: США помогли Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии

США помогли Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии, сообщила американская телекомпания CNN, ссылаясь на украинскую разведку. Речь идет о событиях лета 2020 года, которые привели к международному скандалу. Подробнее о выводах CNN Ринат Валиулин.

Со слов трех неназванных сотрудников украинской разведки, в конце прошлого года она провела спецоперацию, направленную на выманивание из России подозреваемых в военных преступлениях на востоке Украины с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности, рассказывает телеканал. В эксклюзивном интервью CNN на условиях анонимности бывшие разведчики рассказали, что они и их коллеги выступили в качестве российской частной военной компании, которая якобы рекрутировала людей из числа бывших или действующих участников боевых действий на востоке Украины для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая за эту работу очень привлекательную зарплату в пять тысяч долларов ежемесячно. На приманку отреагировали сотни будущих контрактников из России, что дало украинским спецслужбам беспрецедентную возможность идентифицировать россиян, причастных к военным преступлениям. Как рассказал телеканалу один из украинских спецслужбистов, они вошли в прямой контакт с подавшими заявки и стали выражать сомнение в их военном опыте, на что те стали подробно рассказывать о себе, направлять лже-вербовщикам копии своих документов, военных удостоверений, фото-видеоматериалы и другие доказательства того, что они действительно участвовали в военных кампаниях, вплоть до конкретных боев, мест на Украине и где-либо еще. Одно из видео, которым собеседники поделились с редакцией CNN, содержало кадры с наемниками на фоне только что сбитого ими самолета, что на Украине расценивается как акт терроризма. Другие соискатели признали свою причастность к гибели сбитого в небе над Донбассом рейса МН17 малайзийских авиалиний: двое из них непосредственно присутствовали при залпе ракеты по этому пассажирскому самолету. Согласно свидетельствам украинских офицеров, ЦРУ оказало Киеву финансовую и техническую помощь в проведении спецоперации, однако высокопоставленный сотрудник американских спецслужб в интервью телеканалу назвал это заявление «ложным», уточнив, что США знали об операции, но никак в ней не участвовали.



CNN напоминает, что планам украинских спецслужб осуществиться не удалось после того, как три десятка российских контрактников были задержаны под Минском белорусским КГБ и впоследствии отправлены назад в Россию, несмотря на требование президента Зеленского выдать их Киеву.

Адвокат Илья Новиков назвал очевидным в эфире «Эха Москвы» участие ЦРУ в операции по задержанию россиян в Минске. По словам Новикова, эта история крайне важна для украинской политики, поскольку дает повод говорить об эффективности действий президента Владимира Зеленского.

Отметим, что в Кремле и в ФСБ сегодня сказали, что полностью подтверждают информацию телеканала CNN.

Летом Владимир Путин называл задержание наемников в Белоруссии результатом провокации американских и украинских спецслужб.

Спецслужбы Белоруссии ранее утверждали, что на территорию страны прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки. Александр Лукашенко говорил о причастности к этому России.

Отметим, что эта история развивалась до президентских выборов в Белоруссии.