Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае

По поводу точного места гибели чиновника поступает противоречивая информация. В МЧС утверждают, что Зиничев спасал человека. Сначала сообщалось об операторе съёмочной группы, позже оказалось, что это кинорежиссёр Александр Мельник.

Съёмки по официальной версии документального фильма, который снимал режиссёр Александр Мельник, завершились трагедией и гибелью двух человек. Сначала источники газеты РБК и само ведомство сообщали, что всё произошло в Норильске, однако по информации интернет-издания тайга.инфо это случилось в 120-ти километрах от города. На одной из гор, которые обступают озеро Лама – оно одно из самых глубоких в России. Лама местная достопримечательность, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, рассказал тайге-инфо осведомлённый источник. Глава МЧС Евгений Зиничев бросился вниз, чтобы спасти упавшего человека. Он находился на краю, оступился и свалился вниз. Об этом рассказывала в своих соцсетях главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Режиссёра она, правда, назвала оператором. В том же ключе высказывались источники газеты РБК. Но все сходились в одном: Зиничев без раздумий бросился вниз за упавшим человеком. По словам Симоньян, очевидцев того, что случилось, было много, но никто не успел понять, что произошло.

В МЧС сообщали, что трагедия произошла во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Первая фаза как раз проходила в Норильске. В пресс-службе МЧС сказали, что глава ведомства погиб при попытке спасти режиссёра Мельника. Там сказали, что он приехал в Норильск для того чтобы выбрать места съёмок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Тело погибшего министра спецрейсом привезут в Москву, рассказал агентству РИА источник, знакомый с ситуацией. По его словам, самолёт уже вылетел в столицу. Он приземлится в районе восьми часов вечера.

Погибший режиссёр Мельник снял два фильма, один из них «Территория». За него режиссёр был удостоен национальной кинопремии Ника.

Зам.главы МЧС Андрей Гурович сказал, что Евгений Зиничев умер как герой.

Соболезнования в связи с гибелью Зиничева выразили сегодня многие министры российского правительства, патриарх Кирилл. Президент Владимир Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что это для него «невосполнимая личная утрата».

Евгений Зиничев долгие годы работал в органах госбезопасности, был также личным адъютантом Путина. Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов рассказал о своем знакомстве с Зиничевым в те годы.

Пост главы МЧС Евгений Зиничев занимал с весны 2018 года.



Евгений Зиничев накануне лично дал старт учениям МЧС в Красноярском крае.

Учения в Норильске завершились после пленарного заседания, прошедшего в местном музее, — сообщает корреспондент ТАСС. К концу мероприятия стало известно о гибели Зиничева.

Что касается учений, во время проведения которых погибли глава МЧС и режиссер, то они проводились по поручению президента.

Отметим, что пока нет никаких сообщений по поводу того, будут ли как-то скорректированы учения МЧС из-за гибели главы ведомства.