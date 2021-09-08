Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника инженерных войск, генерала Алахвердиева

Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом коррупционного дела, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «В отношении генерала возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело возбуждено в конце июля, по нему идут активные следственные действия. «Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы», — отметил источник. От других подробностей дела он воздержался.