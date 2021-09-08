Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может оказать дополнительную помощь Белоруссии

Глава ведомства сказал, что соседняя страна оказалась в непростой ситуации и сейчас Москва и Минск обсуждают различные варианты помощи, передает «Интерфакс». В начале августа руководитель Белоруссии Александр Лукашенко попросил у России кредит на миллиард долларов, чтобы компенсировать неполученные средства от Международного валютного фонда.