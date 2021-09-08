Таганский суд Москвы признал законным штраф соцсети «Твиттер» в 19 миллионов рублей

Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Американская компания обжаловала решение по шести эпизодам, которые связаны с отказом удалить сведения, которые власти России считают запрещенными. Речь идет, в том числе, о призывах участвовать в протестных акциях.
2021-09-08T17:33:21+03:00
2021-09-08T17:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 08 сентября 2021
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