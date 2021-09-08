Таганский суд Москвы признал законным штраф соцсети «Твиттер» в 19 миллионов рублей

Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Американская компания обжаловала решение по шести эпизодам, которые связаны с отказом удалить сведения, которые власти России считают запрещенными. Речь идет, в том числе, о призывах участвовать в протестных акциях.