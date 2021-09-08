По данным СК, число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Ногинске выросло до 17 человек

Погибли двое, в том числе старший водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Это подтвердил главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В МЧС говорят, что причиной взрыва стала утечка бытового газа.