«Медуза»: В Москве строят штаб-квартиру для второго спецполка полиции стоимостью в 10 миллиардов рублей

В Москве, по данным интернет-издания «Медуза», строят штаб-квартиру для второго спецполка полиции стоимостью в 10 миллиардов рублей. Именно это подразделение разгоняет людей на акциях протеста.

На портале госзакупок появились несколько крупных тендеров на строительство комплекса административных зданий. Интернет-издание «Медуза» обратило внимание, что по указанному адресу на Рябиновой улице на западе Москвы находится второй специальный полк полиции. Только строительство комплекса обойдётся в 9,6 миллиардов рублей, ещё несколько сотен миллионов уйдёт на подключение объекта к коммуникациям. По одному из тендеров стоимость услуг Самый крупный тендер оценивается более чем в 9 миллиардов. «Медуза» отмечает, что департамент правительства Москвы проводит закупку в закрытом режиме, документация на контракты недоступна. Два источника «Медузы» подтвердили: комплекс строят для второго спецполка полиции. Он отмечу известен жёсткими задержаниями и даже избиениями людей во время несогласованных акций. Со строительством комплекса связан ещё один тендер почти на 10 миллионов. Его объявило управление капремонта многоквартирных домов Москвы – куратор программы «Моя улица». Возле будущей штаб-квартиры полиции благоустроят дороги, тротуары, автостоянки. В открытом доступе информация о проекте тоже недоступна. По данным издания им занимается технический заказчик для объектов, которые строит мэрия.



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