В ФСБ назвали достоверной информацию американского телеканала CNN о задержании россиян в Белоруссии

Представитель спецслужбы сказал, что эпизод с так называемыми «вагнеровцами» это акт государственного терроризма со стороны Украины.

По сведениям CNN, ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию в Минске 33 россиян в прошлом году. По утверждению сотрудников украинской военной разведки, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой был сбит в 2014 году на востоке Украины Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Москва отвергает обвинения, что зенитно-ракетный комплекс попал в зону, подконтрольную сепаратистам, из России.

Задержанные россияне, которых в Минске назвали сотрудниками частной военной компании «Вагнер», в итоге были переданы России.

