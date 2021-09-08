На месте взрыва газа в подмосковном Ногинске ищут трех взрослых и ребенка, — сообщает источник ТАСС в экстренных службах. Число пострадавших увеличилось до 17 человек, — только что сообщили в Следственном комитете.

По данным МЧС погибли двое, один из них – старший водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Это подтвердил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал во всем помочь жителям дома в Ногинске, где произошел взрыв. Андрей Воробьев отметил, что сохраняется опасность обрушения пятого этажа дома.