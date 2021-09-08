Президент Владимир Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева «невосполнимой личной утратой»

Глава государства подчеркнул, что на Зиничева «всегда можно было положиться в любой ситуации как на надежного, верного друга», — передает РИА Новости.

Зиничев до работы в МЧС и ФСБ служил в Федеральной службе охраны, и с 2006 по 2015-й год был личным адъютантом Владимира Путина.

В МЧС сказали, что он погиб во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб. Министр обороны Сергей Шойгу, который долгие годы сам возглавлял МЧС отметил, что Евгений Зиничев ушел из жизни как настоящий спасатель.

Как сообщила главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян, во время ведомственной съемки Зиничев находился вместе с оператором на краю уступа, когда последний неожиданно сорвался и упал в воду. Глава МЧС бросился ему на помощь и разбился о выступающий камень.

В Мосгордуме не исключили, что в Москве могут назвать улицу имени Евгения Зиничева.