Z Архив новостей новости
6 4191
17:01, 08 сентября 2021

Президент Владимир Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева «невосполнимой личной утратой»

Глава государства подчеркнул, что на Зиничева «всегда можно было положиться в любой ситуации как на надежного, верного друга», — передает РИА Новости.

Зиничев до работы в МЧС и ФСБ служил в Федеральной службе охраны, и с 2006 по 2015-й год был личным адъютантом Владимира Путина.

В МЧС сказали, что он погиб во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб. Министр обороны Сергей Шойгу, который долгие годы сам возглавлял МЧС отметил, что Евгений Зиничев ушел из жизни как настоящий спасатель.

Как сообщила главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян, во время ведомственной съемки Зиничев находился вместе с оператором на краю уступа, когда последний неожиданно сорвался и упал в воду. Глава МЧС бросился ему на помощь и разбился о выступающий камень.

В Мосгордуме не исключили, что в Москве могут назвать улицу имени Евгения Зиничева.


Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 135 6 16884 02.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 139 6 19910 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 89 6 12638 06.09
Новости

СМИ запустили акцию против закона об иноагентах Она проходит под общим лозунгом «нет иноагентов, есть журналисты»...

5 60 6 8916
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 12506 02.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 172 6 31170 07:48
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 63 6 11437 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 203 6 43894 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 99 6 22118 03.09
Интервью Особое мнение

Джилл Догерти гость: Джилл Догерти бывший шеф Московского бюро CNN, профессор (преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне)

Байден считает, что он должен был это сделать, уже четыре президента не смогли закончить эту войну, а он это сделал…

5 26 6 10535 01.09
#слушать 36:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 24 6 5875 14:45
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19208 06.09
Блоги

Сергей Марков политолог

У властей не было идеального решения Российский суд запретил поисковикам выдавать информацию по запросам про «Умное Голосование». Это конечно, косвенное признание со стороны властей силы политической технологии «Умное Голосование»...

5 52 6 15119 06.09
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Золотой век У россиян появилось четкое представление о себе, построенное на отрицании любых изменений: там за кордоном нам завидуют враги, но мы не сдаемся, потому что скоро получка, которая придет на карту «Мир»...

5 76 6 22373 07:37
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему кубинцы заявляют «¡Se acabó!» — Хватит, вы нас достали! Протесты произошли не потому, что режим предоставил гражданам больше свобод, а именно потому, что он их урезал. Было бы ошибкой со стороны кубинских лидеров полагать, что дальнейшие ограничения решат существующие проблемы…

5 29 6 8717 07.09
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Сам того не желая, Идрак ковырнул этот гнойник — и очень сильно попер гной. И сила, напор, количество этого гноя — это симптоматика очень серьезная…

5 212 6 66737 02.09
#слушать 36:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев Он погиб при исполнении служебного долга, спасая человека…

6 101025
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 46 6 88155 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3312 05.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 204 6 135475 02.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 94 6 110255 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9250086
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5018120

Сегодня в эфире