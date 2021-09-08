Первый Апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу о госизмене ученому Алексею Воробьеву

Бывший доцент Кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института был осужден на 20 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Как передает Интерфакс, после решения апелляционного суда приговор вступил в силу.



Следствие обвинило ученого в передаче секретных сведений Китаю. Сам Воробьев это отрицает. Его защита подчеркивает, что сведения, о которых идет речь в материалах дела, находятся в открытых научных источниках.

