Главы ряда министерств и ведомств выражают соболезнования в связи со смертью министра Евгения Зиничева

Главы ряда министерств и ведомств выражают соболезнования в связи со смертью министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Так министр обороны Сергей Шойгу, который до этого многие годы возглавлял МЧС, сказал, что Зиничев погиб как настоящий спасатель. В МЧС сказали, что Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб, — передает Интерфакс. По сведениям ТАСС, тело главы МЧС сегодня доставят в Москву спецбортом.

