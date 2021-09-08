При взрыве газа в Ногинске погиб глава программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Это подтвердил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в разговоре с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, остается неизвестной судьба четырех человек — троих взрослых и ребенка.

Утром в одном из многоквартирных домов, как сообщили в МЧС, произошел взрыв газа. Обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Эвакуировали более 170 человек. Найдены тела двух погибших. В МЧС говорили также о 9 пострадавших.