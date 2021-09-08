В Кремле подтвердили информацию CNN о помощи ЦРУ спецслужбам Украины в операции по захвату сотрудников российских ЧВК

В кремле подтвердили информацию канала CNN, согласно которой ЦРУ оказывало украинским спецслужбам помощь в операции по захвату сотрудников российских частных военных компаний.

Следы причастности США к этой истории есть – так ответил на вопрос РИА-новостей пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

В ФСБ были более конкретны. Неназванный представитель спецслужбы, которого цитирует ТАСС, сказал, что информация, которую распространил CNN достоверна, назвав саму операцию актом государственного терроризма.

Напомним, что военных выманили с территории России, пообещав работу по охране нефтедобычи в Венесуэле. 33 человека вылетели в Минск с тем, чтобы с пересадками добраться до страны назначения, но были арестованы спецслужбами Белоруссии, что сорвало планы СБУ, где специально подбирали контингент, который был причастен к боевым действиям на востоке Украины. CNN сообщает, что задержанных оказались и те, кто якобы имел отношение к обслуживанию установки БУК, сбившей Боинг Рейса МН-17.



Из 33 военных, все, кроме одного, имевшего двойное российско-белорусское гражданство были выданы России.