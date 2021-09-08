Российские СМИ начали акцию, направленную против закона об иностранных агентах

Дата выбрана не случайно – сегодня Международный день солидарности журналистов. Акция проходит под девизом «Нет иноагентов, есть журналисты». В ней участвуют десятки российских изданий, в их числе «Медиазона», ОВД Инфо, «Новая газета», а также ряд СМИ, которые признаны иноагентами, – такие, как телеканала Дождь и Медуза.

Внесение изменений в закон вполне возможно, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитирй Песков. Сегодня он сказал, что Кремль рассмотрит обращение СМИ о поправках.

Напомним, — в настоящее время в списке иностранных агентов Минюста указаны 47 человек и организаций. Большая часть из них попала в реестр в последние месяцы.