Тело погибшего главы МЧС Евгения Зиничева сегодня спецбортом доставят в Москву, — сообщает источник ТАСС. Согласно официальным данным, министр спасал кинорежиссера Александра Мельника. Они оба прибыли в Норильск, где сейчас проходят учения МЧС. Мельник планировал снять фильм об Арктике и Северном морском пути

Источники интернет-издания Тайга.Инфо в свою очередь уточняют, что Зиничев и Мельник погибли на озере Лама, которое расположено в 120 километрах от Норильска. Чиновник бросился за режиссером, который сорвался со скалы.

Только что министр обороны Сергей Шойгу сказал, что Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель. Уже многие политики и чиновники назвали его героем. В Мосгордуме не исключили, что в столице появится улица Зиничева.



Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о своем знакомстве с Евгением Зиничевым в то время, когда он был сотрудником ФСО и охранял президента РФ.