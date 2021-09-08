В Росздравнадзор поступило около 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса

Глава ведомства Алла Самойлова утверждает, что чуть более одной сотой процента от количества привитых в России.
По данным на 6-е сентября, первый компонент вакцины получили более 46 миллионов человек. Полностью привиты 39 миллионов.
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Глава ведомства Алла Самойлова утверждает, что чуть более одной сотой процента от количества привитых в России.
По данным на 6-е сентября, первый компонент вакцины получили более 46 миллионов человек. Полностью привиты 39 миллионов.