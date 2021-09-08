Пять человек из пострадавшего от взрыва д ома в Ногинске не выходят на связь

Это сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушкин. Он подтвердил, что погибли два человека, 15 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Хромушкин отметил, что причиной взрыва газа могла стать техническая неисправность или человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, который был оставлен включенным для обогрева. Разбор завалов в Ногинске планируют завершить в четверг или в пятницу.