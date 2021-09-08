В Чечне объявили конкурс на лучший портрет или рисунок отца и матери Рамзана Кадырова

Решение объяснили многочисленными обращениями чеченцев, которые живут за пределами республики.

В конкурсе три номинации, каждый победитель получит по 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из Общественного фонда Ахмата Кадырова. Его или мать главы Чечни Аймани Кадырову нужно нарисовать людям, которые хотят получить крупную сумму, и сделать это лучше других. Задачей конкурса местные чиновники назвали укрепление знания истории края и сохранение культурной связи с родиной. Состязание на лучший портрет отца и матери Рамзана Кадырова решили провести якобы по просьбе уроженцев республики, которые теперь живут за пределами Чечни. Там очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи, сообщи в инстаграме председатель парламента Магомед Даудов.

Стоит напомнить, что прошлой осенью по приказу Кадырова в Курчалое со стен детского игрового центра убрали рисунки с героями киновселенной Marvel. Их заменили портретами героев Чечни – духовных и военных лидеров периода Кавказской войны. Кадыров предложил брать с них пример вместо того, чтобы по его словам размещать изображения выдуманных персонажей.

Конкурс на лучшие портреты отца и матери главы Чечни продлится до 5 октября.