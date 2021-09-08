Компания Яндекс уже этой осенью планирует запустить беспилотные такси в Москве

Тестовые поездки будут проводиться в районе Ясенево. Как пишет журнал Форбс, пользователи смогут вызвать такое такси в специальном приложении, доехать на нем до метро, съездить в магазин или спортзал.

Чтобы принять участие в эксперименте, нужно оставить заявку на сайте проекта.

