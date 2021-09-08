РБК: В России стали меньше покупать водку

В России стали меньше покупать водку, — сообщает газета РБК, ссылаясь на последние исследования. Розничные продажи в первом полугодии составили почти 350 миллионов литров, что на 4% меньше, чем год назад.

Эксперты полагают, что спрос снизился, в частности, из-за высоких акцизных ставок, ограничения торговли и рекламы.