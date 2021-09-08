Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

По данным зам.министра финансов Алексея Сазанова, переговоры состоятся в октябре. Ранее он говорил, что Минфин предложит изменить налоговое соглашение также с Гонконгом и Сингапуром. Благодаря этому в казну могут поступить дополнительные средства.