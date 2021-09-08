Z Архив новостей новости
5 7 6 1723
14:32, 08 сентября 2021

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

По данным зам.министра финансов Алексея Сазанова, переговоры состоятся в октябре. Ранее он говорил, что Минфин предложит изменить налоговое соглашение также с Гонконгом и Сингапуром. Благодаря этому в казну могут поступить дополнительные средства.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 135 6 16722 02.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 139 6 19699 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 89 6 12478 06.09
Новости

СМИ запустили акцию против закона об иноагентах Она проходит под общим лозунгом «нет иноагентов, есть журналисты»...

5 44 6 6510
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 161 6 25077 07:48
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 12497 02.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 62 6 11333 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 203 6 43869 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 99 6 22107 03.09
Интервью Особое мнение

Джилл Догерти гость: Джилл Догерти бывший шеф Московского бюро CNN, профессор (преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне)

Байден считает, что он должен был это сделать, уже четыре президента не смогли закончить эту войну, а он это сделал…

5 26 6 10522 01.09
#слушать 36:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19123 06.09
Блоги

Сергей Марков политолог

У властей не было идеального решения Российский суд запретил поисковикам выдавать информацию по запросам про «Умное Голосование». Это конечно, косвенное признание со стороны властей силы политической технологии «Умное Голосование»...

5 52 6 15082 06.09
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему кубинцы заявляют «¡Se acabó!» — Хватит, вы нас достали! Протесты произошли не потому, что режим предоставил гражданам больше свобод, а именно потому, что он их урезал. Было бы ошибкой со стороны кубинских лидеров полагать, что дальнейшие ограничения решат существующие проблемы…

5 28 6 8147 07.09
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Год Навального: политика протеста в России. Что это было и куда ведет В краткосрочной перспективе репрессии дадут эффект. Насилие подавляет волю активистов, но ухудшает отношение к режиму умеренных недовольных и условно-лояльных…

5 56 6 17001 06:24
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Сам того не желая, Идрак ковырнул этот гнойник — и очень сильно попер гной. И сила, напор, количество этого гноя — это симптоматика очень серьезная…

5 212 6 66679 02.09
#слушать 36:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Глупейшая фальшивка Помимо опровержения, «Нью-Йорк Таймс» лично мне должна словарь идиоматических выражений, так как не всё, что я услышала от Олега Владимировича Сыромолотова в адрес газеты, мне знакомо…

5 93 6 29417 07.09

Популярное за неделю

Новости

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев Он погиб при исполнении служебного долга, спасая человека…

6 95151
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 46 6 87935 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3295 05.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 203 6 134767 02.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 91 6 108097 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9250034
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5018071

Сегодня в эфире