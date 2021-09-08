Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до 15

Об этом сообщают власти. Шестеро из них госпитализированы. Среди пострадавших двое детей. Еще двое взрослых погибли, их тела извлечены из-под завалов.

Взрыв газа произошел в квартире на 3 этаже 9-этажного дома. В результате обрушилась часть внешней стены. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, который был оставлен включенным на ночь для обогрева квартиры, в которой проживала многодетная семья.