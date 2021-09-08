Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

Так утверждают в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, последний прибыл в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Мельник работал на месте проведения учений МЧС, — уточняют в ведомстве. Других подробностей там не приводят. Режиссер погиб так же, как и глава МЧС.

Исполнять обязанности главы ведомства будет зам.министра Александр Чуприян, — утверждают информированные источники агентств.

Соболезнования в связи с гибелью Зиничева уже выразили президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин. Зам.главы ведомства Андрей Гурович сказал, что Евгений Зиничев умер как герой.