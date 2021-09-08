CNN: США содействовали операции украинских спецслужб с целью выманить на территорию Украины российских наемников

Телеканал Си-эн-эн сообщил, что США содействовали проведению операции украинских спецслужб, целью которой было выманить на территорию Украины российских наемников, воевавших в Донбассе.

Ссылаясь на высокопоставленных представителей спецслужб Киева, телеканал рассказывает, что Вашингтон предоставлял техническую помощь и оказывал консультации в ходе создания подставной частной военной компании, сформированной из наемников, участвовавших в военных действиях на востоке Украины. Российские кандидаты, которые рекрутировались якобы для охраны нефтедобывающих предприятий в Венесуэле, должны были обязательно предъявить доказательства наличия у них боевого опыта, и некоторые из набранных в ЧВК 33 человек, среди прочего, указали на свою причастность к сбитию над Украиной малазийского Боинга рейса МН17, сообщили источники CNN.

Изначально группу планировалось выманить на украинскую территорию, однако план сорвался из-за закрытия границ в связи с пандемией, и тогда псевдо-организаторы ЧВК направили наемников в санаторий под Минском, откуда, после переговоров белорусский властей с Москвой, те были возвращены в Россию. Факт планирования сорвавшейся операции в декабре прошлого года подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко, напоминает телеканал.

CNN отмечает, что провал плана украинских спецслужб стал для них «тяжелым ударом»

В ФСБ заявили, что считают достоверной информацию телеканала CNN. Российские спецслужбы обвинили Украину в том, что она занимается государственным терроризмом.